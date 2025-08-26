ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дмитро Дзвінчук залишив посаду директора інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дмитро Дзвінчук залишив посаду директора інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ

Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 15:05
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Дмитро Дзвінчук завершив свою 25-річну роботу на посаді директора Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ. Його каденція тривала з 25 серпня 2000 року по 25 серпня 2025 року. Посаду передав виконувачу обов’язків директора Богдану Гривнаку.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це пише Правда з посиланням на Дмитра Дзвінчука.

“Сьогодні, 25 серпня 2025 року, завершилася моя адміністративна робота в ІФНТУНГ на посаді директора Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, яка тривала рівно 25 років”, – написав Дмитро Дзвінчук.

У день завершення роботи він провів останню нараду із завідувачами кафедр Інституту, де обговорили підсумки та виклики на новий навчальний рік. Під час церемонії передачі повноважень Дзвінчук вручив наступнику Богдану Гривнаку символічний ключ, який сам отримав при вступі на посаду 25 років тому.

“Якими були ці роки? Які здобутки і промахи? Про це, сподіваюся, скажуть мої колеги, тисячі випускників”, – зазначив колишній директор, обіцяючи згодом оприлюднити слова вдячності людям, з якими пройшов цей шлях.

Дмитро Дзвінчук залишається в колективі університету як професор кафедри ПУА.

СХОЖІ НОВИНИ