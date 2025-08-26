Дмитро Дзвінчук залишив посаду директора інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ

Дмитро Дзвінчук завершив свою 25-річну роботу на посаді директора Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ. Його каденція тривала з 25 серпня 2000 року по 25 серпня 2025 року. Посаду передав виконувачу обов’язків директора Богдану Гривнаку.

Про це пише Правда з посиланням на Дмитра Дзвінчука.

“Сьогодні, 25 серпня 2025 року, завершилася моя адміністративна робота в ІФНТУНГ на посаді директора Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, яка тривала рівно 25 років”, – написав Дмитро Дзвінчук.

У день завершення роботи він провів останню нараду із завідувачами кафедр Інституту, де обговорили підсумки та виклики на новий навчальний рік. Під час церемонії передачі повноважень Дзвінчук вручив наступнику Богдану Гривнаку символічний ключ, який сам отримав при вступі на посаду 25 років тому.

“Якими були ці роки? Які здобутки і промахи? Про це, сподіваюся, скажуть мої колеги, тисячі випускників”, – зазначив колишній директор, обіцяючи згодом оприлюднити слова вдячності людям, з якими пройшов цей шлях.

Дмитро Дзвінчук залишається в колективі університету як професор кафедри ПУА.