Український військовий шеврон, свічка, прапор України
В Івано-Франківську попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зеленчуком

Автор: Уляна Роднюк
26/08/2025 15:23
26.08 о 18:00 буде панахида за загиблим в Будинку Смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Побутова (Ребета), 3).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа

У середу, 27 серпня, об 11:00 розпочнеться прощання з Миколою у церкві Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крихівці, вул. Крихівецька, 104А).

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

