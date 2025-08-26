В Івано-Франківську попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зеленчуком

26.08 о 18:00 буде панахида за загиблим в Будинку Смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Побутова (Ребета), 3).
Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа
У середу, 27 серпня, об 11:00 розпочнеться прощання з Миколою у церкві Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крихівці, вул. Крихівецька, 104А).
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.