На війні загинув прикарпатський воїн Іван Неп’юк

20 серпня, під час ведення бойових дій в Сумській області загинув старший солдат Неп’юк Іван Михайлович із с. Тулова, 1982 року народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Снятинську міську раду



“Міський голова, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати – загибелі захисника України Івана Неп’юка. У ці дні скорботи важко віднайти слова, які би змогли полегшити душевний біль від втрати рідної Вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях”, – йдеться в дописі.