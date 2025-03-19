Хотіла заробити – і втратила 69 тисяч: шахраї ошукали франківку

Жителька Івано-Франківська знайшла повідомлення про віддалену роботу у Телеграмі. Надалі з нею зв’язались менеджери та розповіли умови підробітку. Однак, замість заробітку, втратила майже 70 тисяч гривень.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Шахрайська схема із заробітком в інтернеті спрацьовує на довірі та бажанні заробити, не докладаючи зайвих зусиль. Зазвичай, аферисти надсилають повідомлення в месенджерах постраждалим про можливість заробити онлайн. Громадяни, маючи на меті заробити легкі гроші, потрапляють у пастку аферистів.

“За допомогою до поліцейських Івано-Франківська звернулась 33-річна місцева мешканка. Зі слів жінки, у месенджері “Telegram” їй надійшло повідомлення про віддалену роботу онлайн. Жінку зацікавила пропозиція. Надалі з нею зв’язались менеджери та розповіли умови підробітку. Робота полягала у онлайн відвідуванні туристичних сайтів та надсилання скриншотів нібито роботодавцям. Виконавши декілька успішних завдань, аферисти виплатили потерпілій зароблені кошти. Однак для отримання подальшої оплати заявниці потрібно було перерахувати власні гроші на невідомі рахунки. Жінка кількома транзакціями поповнила кишені пройдисвітів на майже 69 тисяч гривень. В результаті – ні власних коштів, ні заробітку”, – йдеться у дописі.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають – якщо робота в Інтернеті починається з того, що гроші вимагають у вас, то це має насторожити.

Аби убезпечитися від такого шахрайства:

-️ надайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

-️ у жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані та не передавайте фото документів;

-️ не здійснюйте передплату та не робіть жодних внесків;

-️ шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях.