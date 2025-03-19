Поліція Прикарпаття поповнилася молодими офіцерами

У Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області відбулася зустріч керівництва з новопризначеними поліцейськими. Сьогодні 49 молодих лейтенантів розпочали виконання своїх службових обов’язків у різних територіальних підрозділах поліції області, зокрема у відділах досудового розслідування, кримінальному секторі та підрозділах превентивної діяльності.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.
Учорашні курсанти відомчих вишів системи МВС, а сьогодні – офіцери поліції, які взяли на себе велику відповідальність служити українському народові.
До новоприбулих поліцейських звернувся начальник обласної поліції Сергій Безпалько:
«Сьогодні ви стали частиною великої родини поліції Прикарпаття. Одразу зауважу – легко не буде. Адже ви розпочинаєте службу в умовах воєнного стану. Щодня потрібно бути готовим до будь-яких викликів. Будьте вірними Присязі, захищайте справедливість і пам’ятайте, що ви – обличчя закону та опора суспільства. А ми, зі свого боку, допоможемо вам опанувати всі ази у роботі».