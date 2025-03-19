ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Тренінг поліцейських у конференц-залі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Поліція Прикарпаття поповнилася молодими офіцерами

Автор: Оксана Марушкевич
19/03/2025 11:56
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області відбулася зустріч керівництва з новопризначеними поліцейськими. Сьогодні 49 молодих лейтенантів розпочали виконання своїх службових обов’язків у різних територіальних підрозділах поліції області, зокрема у відділах досудового розслідування, кримінальному секторі та підрозділах превентивної діяльності.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Учорашні курсанти відомчих вишів системи МВС, а сьогодні – офіцери поліції, які взяли на себе велику відповідальність служити українському народові.

До новоприбулих поліцейських звернувся начальник обласної поліції Сергій Безпалько:

«Сьогодні ви стали частиною великої родини поліції Прикарпаття. Одразу зауважу – легко не буде. Адже ви розпочинаєте службу в умовах воєнного стану. Щодня потрібно бути готовим до будь-яких викликів. Будьте вірними Присязі, захищайте справедливість і пам’ятайте, що ви – обличчя закону та опора суспільства. А ми, зі свого боку, допоможемо вам опанувати всі ази у роботі».