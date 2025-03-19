Поліція Прикарпаття поповнилася молодими офіцерами

У Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області відбулася зустріч керівництва з новопризначеними поліцейськими. Сьогодні 49 молодих лейтенантів розпочали виконання своїх службових обов’язків у різних територіальних підрозділах поліції області, зокрема у відділах досудового розслідування, кримінальному секторі та підрозділах превентивної діяльності.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Учорашні курсанти відомчих вишів системи МВС, а сьогодні – офіцери поліції, які взяли на себе велику відповідальність служити українському народові.

До новоприбулих поліцейських звернувся начальник обласної поліції Сергій Безпалько: