Нові можливості для ветеранів: в Івано-Франківську проведуть ярмарок вакансій

В Івано-Франківську проведуть ярмарок вакансій, який об’єднає учасників бойових дій, представників ветеранського бізнесу, грантоотримувачів, а також 50 місцевих та релокованих роботодавців.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську ОДА.

Захід має на меті популяризувати ветеранські ініціативи, допомогти у всебічній підтримці та допомозі у пошуку роботи, реалізації власних бізнес-ідей учасників бойових дій та членів їх сімей.

Наразі обговорили організаційні питання щодо проведення цього заходу, можливість участі соціальних партнерів та людей, які на власному досвіді продемонструють ветеранам свої історії успіху. На ярмарку також можна буде ознайомитися з послугами служби зайнятості, отримати інформацію щодо роботодавців, які безпосередньо презентуватимуть свою діяльність. Ветерани матимуть змогу знайти підтримку для свого розвитку.