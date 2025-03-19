Галицька громада віддала шану полеглому воїну Миколі Легіню. ВІДЕО

Галицька громада з болем в серці та сльозами на очах зустріла свого захисника – Героя Миколу Легіня із села Козина, який на щиті повернувся до рідної домівки.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галицьку територіальну громаду.

Сьогодні о 18.00 в Козині відбудеться парастас.

Завтра о 12.00 розпочнеться чин похорону (с.Козина, вулиця Незалежності, 79)