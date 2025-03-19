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Диван на коліщатках в темній вітальні

Галицька громада віддала шану полеглому воїну Миколі Легіню. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
19/03/2025 12:42
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Галицька громада з болем в серці та сльозами на очах зустріла свого захисника – Героя Миколу Легіня із села Козина, який на щиті повернувся до рідної домівки.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галицьку територіальну громаду.

Сьогодні о 18.00 в Козині відбудеться парастас.

Завтра о 12.00 розпочнеться чин похорону (с.Козина, вулиця Незалежності, 79)

Церемонія прощання з військовим на вулиці міста.
Табличка з іменем на дерев'яному хресті
Люди моляться перед священиками на вулиці.
Військовослужбовці несуть труну з прапором України.
Автомобіль на вулицях українського міста
Військові на колінах перед будинком на вулиці.
Група людей з українськими прапорами біля церкви.
Люди в парку з прапорами України, чорним стягом.