Держава забезпечить житлом більше 120 великих прийомних родин

На початку березня Уряд схвалив виділення 833 млн грн субвенції на 2025 рік на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).
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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.
Вона пояснила, що дитячий будинок сімейного типу – це не інтернат, не холодна установа з ліжками в ряд, а справжня сім’я. Родина, яка бере на виховання від 5 до 10 дітей, даючи їм любов, підтримку та можливість жити поруч із братами та сестрами, яких не можна розлучати.
“Будинок – це не просто стіни та дах. Це відчуття безпеки, місце, де тебе люблять і чекають. Для багатьох із нас це природна даність. Але для тисяч дітей, які залишилися без родини, це шанс отримати новий початок, шанс на дитинство, де є турбота, а не самотність”, – зазначила Олена Шуляк.
Парламентарка пояснила, що в цьому році житло профінансують в першу чергу родинам, яким не встигли придбати його через війну та атаки на держреєстри, новим сімейним дитбудинкам, які планується створити у 2025-му, прийомним сім’ям, що стали вимушеними переселенцями або повертаються з евакуації та хочуть знову будувати життя в Україні.
В партії “Слуга Народу” розповіли, що з 2019 року за кошти державної субвенції було придбано (відремонтовано, розпочато будівництво) 138 будинків для ДБСТ, в планах на 2025 – понад 120 будинків для таких дитбудинків. На початку 2025 року в Україні діяло 1287 дитячих будинків сімейного типу, де виховувалось понад 8668 дітей.
“Чому це важливо? Тому що дитинство не має бути про страх і невідомість. Дитинство має бути про тепло, любов і спільні сімейні обіди. Кожен будинок, придбаний для ДБСТ – це ще одна історія з хорошим фіналом”, – наголошує Олена Шуляк.
Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що цього року вже понад 5 тис. сімей переселенців отримали компенсації у вигляді житлових сертифікатів на купівлю нового помешкання за державною програмою “єВідновлення”. Понад 1,5 тис. переселенців із зазначених 5 тис. уже безпосередньо скористалися компенсаціями та придбали нові домівки. Найчастіше житло за “єВідновленням” купують у Київській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській областях і в Києві. Загалом цього року держава спрямовує на виплати за програмою “єВідновлення” 19 млрд грн. Більшість цих коштів – 15 млрд із 19-ти – направляють саме для компенсацій тим переселенцям, які офіційно мають статус ВПО та в яких повністю зруйноване житло, і воно – єдине для проживання. Ця підтримка загалом стосуватиметься щонайменше 10 тис. українських сімей ВПО, 5 тис. із яких, як зазначалося вище, вже отримали такі компенсації у вигляді житлових сертифікатів.