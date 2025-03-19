На Франківщині на колінах зустріли полеглого воїна Волочія Василя

Сьогодні, 19 березня, на вічний спочинок до рідного дому «на щиті» повернувся Волочій Василь з Солотвина на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Слово народу

Військовослужбовець вважався безвісти зниклим з 18 травня 2024 року. Недавно стало відомо, що Василь загинув у районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

Вічна пам’ять та вічна слава Захиснику України!

Чин похорону відбудеться завтра, 20 березня, о 13 годині в селищі Солотвин.