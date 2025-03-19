В навчальному центрі на Одещині загинув воїн з Івано-Франківської громади Володимир Роїк

19 березня 2025 року в селі Радча Івано-Франківської громади відбудеться зустріч скорботного кортежу з тілом загиблого в навчальному центрі на Одещині військовослужбовця Володимира Роїка.

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Про це у Facebook повідомила староста села Ярослава Ярчук.

Володимир Роїк народився 9 жовтня 1985 року. Проходив військовий вишкіл в навчальному центрі військової частини А 4631 в Одеській області, де 16 березня 2025 року трагічно загинув.

“Сьогодні зустрічаємо загиблого воїна Володимира Роїка, який назавжди повертається до рідного батьківського дому в селі Радча”, — йдеться у дописі.

Траурний кортеж о 14:00 вирушить з Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна поховають 20 березня на цвинтарі у Радчі.