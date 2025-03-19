ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В навчальному центрі на Одещині загинув воїн з Івано-Франківської громади Володимир Роїк
Диван на коліщатках в темній вітальні

В навчальному центрі на Одещині загинув воїн з Івано-Франківської громади Володимир Роїк

Автор: Олег Мамчур
19/03/2025 13:31
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

19 березня 2025 року в селі Радча Івано-Франківської громади відбудеться зустріч скорботного кортежу з тілом загиблого в навчальному центрі на Одещині військовослужбовця Володимира Роїка.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у Facebook повідомила староста села Ярослава Ярчук.

Володимир Роїк народився 9 жовтня 1985 року. Проходив військовий вишкіл в навчальному центрі військової частини А 4631 в Одеській області, де 16 березня 2025 року трагічно загинув.

“Сьогодні зустрічаємо загиблого воїна Володимира Роїка, який назавжди повертається до рідного батьківського дому в селі Радча”, — йдеться у дописі.

Траурний кортеж о 14:00 вирушить з Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна поховають 20 березня на цвинтарі у Радчі.