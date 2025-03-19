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Фасад торгового центру Прикарпаття, магазин Сільпо
Диван на коліщатках в темній вітальні

У франківському торгівельному центрі раптово померла жінка

Автор: Оксана Марушкевич
19/03/2025 13:56
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Подія трапилась сьогодні в Івано-Франківську в ТЦ Прикарпаття. До поліції о 13:02 надійшло повідомлення про смерть жінки, котрій раптово стало погано.

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“Попередньо, 61- річній жінці, яка стояла в черзі на оплату товару, стало раптово погано. Вона знепритомніла і впала. Попередньо, померла миттєво”, – повідомляють правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група.