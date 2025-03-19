На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з загиблим Івахнюком Олегом

Завтра, 20 березня, Калуська громада зустріне траурний кортеж з тілом полеглого Івахнюка Олега.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.
о 16:00 – виїзд траурної колони з тілом полеглого воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
-вул. Івано-Франківська;
-вул. Бандери;
-вул. Грушевського;
-вул. Долинська;
-с. Пійло;
-с. Голинь;
-вул. 600-річчя Голиня;
-вул. Церковна.
О 16:45 – парастас в голинській церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ.
Опісля тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідної хати за адресою: с. Голинь, вул. Коновальця, 76.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 21 березня, о 13:00 від рідної домівки Героя.
Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ с. Голинь.
Поховають Героя Олега Івахнюка на кладовищі рідного села.