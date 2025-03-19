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На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з загиблим Івахнюком Олегом

Автор: Оксана Марушкевич
19/03/2025 14:09
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Завтра, 20 березня, Калуська громада зустріне траурний кортеж з тілом полеглого Івахнюка Олега.

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Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

о 16:00 – виїзд траурної колони з тілом полеглого воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

-вул. Івано-Франківська;

-вул. Бандери;

-вул. Грушевського;

-вул. Долинська;

-с. Пійло;

-с. Голинь;

-вул. 600-річчя Голиня;

-вул. Церковна.

О 16:45 – парастас в голинській церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ.

Опісля тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідної хати за адресою: с. Голинь, вул. Коновальця, 76.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 21 березня, о 13:00 від рідної домівки Героя.

Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ с. Голинь.

Поховають Героя Олега Івахнюка на кладовищі рідного села.