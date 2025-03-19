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Прийомній родині з Донеччини за гроші з держбюджету придбали будинок в Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прийомній родині з Донеччини за гроші з держбюджету придбали будинок в Івано-Франківську

Автор: Олег Мамчур
19/03/2025 14:35
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Олег та Альбіна Бойки з Донеччини виховують двох рідних та шістьох позбавлених батьківського піклування дітей.

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Про це повідомила у Facebook голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

На початку повномасштабної війни сім’я Бойків переїхала в Німеччину, а в липні 2023 року — повернулася в Україну. За гроші з держбюджету їм придбали будинок в Івано-Франківську.

Прийомна родина, Франківськ, будинок, Донеччина

“Будинок для великої прийомної родини придбали за підтримки держави. На це було спрямовано 7,2 мільйона гривень. Івано-Франківська область отримала понад 30 мільйонів гривень державної субвенції для придбання пʼяти будинків для таких родин”, — йдеться у дописі.

Прийомна родина, Донеччина, будинок, Івано-Франківськ

В області зараз живуть 14 прийомних родин, в яких виховують 121 дитину. Вони переїхали на Івано-Франківщину через війну.