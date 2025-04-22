Хто увійшов до складу громадської комісії з житлових питань Івано-Франківська

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради затвердив склад громадської комісії з житлових питань. Туди увійшли посадовці, депутати й представники громадськості.
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Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це пише Правда.
Тож комісія засідатиме двічі на місяць за участі таких осіб:
- Смушак Михайло Володимирович — заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, голова комісії;
- Федоренко Олег Валерійович — перший заступник директора, Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, заступник голови комісії;
- Максилевич Володимир Мар’янович — заступник начальника управління житлової політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, секретар комісії;
- Баб’юк Любов Іванівна — провідний фахівець обласного комітету профспілки працівників держаних установ (за згодою);
- Гапончук Юрій Олександрович — директор громадської організації «Івано-Франківське обласне фізкультурно-реабілітаційне об’єднання «Полюби долю»» (за згодою);
- Герула Зоряна Йосипівна — начальник відділу реєстрації та розподілу житла управління житлової політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради;
- Грицак Тетяна Богданівна — начальник відділу правової та кадрової роботи Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради;
- Дроздова Наталія Миколаївна — завідувачка сектора приватизації житлового фонду Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради;
- Жураківський Василь Юрійович — директор обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів (за згодою);
- Ласкавець Катерина Сергіївна — співголова Ради з питань внутрішньо переміщених осіб Івано-Франківської міської територіальної громади, представник благодійного фонду «Право на захист» (за згодою);
- Насадик Оксана Василівна — заступник начальника відділу реєстрації та розподілу житла управління житлової політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради;
- Омелько Віктор Петрович — голова міської спілки ветеранів Афганістану (за згодою);
- Пантелюк Лариса Яківна — голова правління Громадської організації «Українці Донбасу і Криму» (за згодою);
- Станіславська Оксана Ярославівна — заступник директора Департаменту, начальник відділу адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська);
- Тарновська Ірина Ярославівна — начальник відділу правового забезпечення Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради;
- Татумірак Наталія Романівна — депутат міської ради (за згодою);
- Харук Роман Романович — депутат міської ради (за згодою).