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ЗСУ знищили ще 1130 російських загарбників
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ знищили ще 1130 російських загарбників

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 07:53
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За минулу добу українські захисники знищили 1130 російських загарбників та 302 одиниці ворожої військової техніки.

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Про це 22 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 943060 (+1130) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10683 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)
  • артилерійських систем ‒ 26689 (+26)
  • РСЗВ ‒ 1367 (0)
  • засоби ППО ‒ 1140 (+1)
  • літаків ‒ 370 (0)
  • гелікоптерів ‒ 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33388 (+118)
  • крилаті ракети ‒ 3148 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45458 (+134)
  • спеціальна техніка ‒ 3859 (0)