ЗСУ знищили ще 1130 російських загарбників

За минулу добу українські захисники знищили 1130 російських загарбників та 302 одиниці ворожої військової техніки.
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Про це 22 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 943060 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10683 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)
- артилерійських систем ‒ 26689 (+26)
- РСЗВ ‒ 1367 (0)
- засоби ППО ‒ 1140 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33388 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3148 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45458 (+134)
- спеціальна техніка ‒ 3859 (0)