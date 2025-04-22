Немає частини тіла, де б не було осколків: історія зв’язківця “Бандери”, який служить в Івано-Франківському ОТЦК

Військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області, відомий за позивним «Бандера», на ім’я Тарас, був мобілізований до лав збройних сил у грудні 2022 року.

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Пише Правда.іф з посиланням на Західний кур’єр

До повномасштабного вторгнення Тарас працював у сфері ІТ. Не маючи жодного бойового досвіду, він почав служити зв’язківцем у складі 33 окремої механізованої бригади. Здобував навички та розуміння тактики «Бандера» уже на практиці. Військовослужбовець виконував бойові задачі на найзапекліших напрямках: Запорізькому та Донецькому. Згодом отримав поранення, але відновившись продовжив службу в ЗСУ.

Захисник пригадує свої перші контактні бої на передовій:

«Контактний бій, обстріли, коли відчуваєш, що таке КАБ, як по тобі артилерія працює чи якась інша техніка. Дуже багато нових понять було, під які треба було адаптуватися за день. Було дуже складно…Але невиконання бойового розпорядження навіть не ставилося під сумнів, тому що це не тільки виживання, це і захист. Якщо ми його не виконаємо, значить інші підрозділи, суміжники, які з нами працювали, понесуть втрати. А це і людське життя, і наша територія, наша земля».

За його словами, зв’язок – одна з ключових гілок, які забезпечують успіх загального результату. Тому ворог завжди активно полював саме за тими підрозділами, які займалися забезпеченням зв’язку.

«Є такий девіз зв’язківців: без зв’язку нема управління, без управління нема перемоги. Якось після виконання розпорядження, на техніці ми поверталися на вихідний рубіж. Ворог вже чекав на нас, були кориговані дрони, дорога була під постійним обстрілом. Я їхав у авангарді. Дрон знищив нашу техніку, водій моєї машини випав, а саме авто загорілося і поїхало по мінному полю. Не знаю, як воно не підірвалася. Це, напевно, той випадок, коли молитви наших матерів спасають».

Чоловік пригадує, як через кілька хвилин виліз з палаючої машини і власними силами доповз до крайньої точки оборони, де його надали допомогу.

«Немає частини тіла, де в мене не було б осколків. Всі нижні, верхні кінцівки, тулуб, шия…», – каже захисник.

З Запорізького напрямку воїна евакуювали у Дніпро, потім у Київ на реабілітацію. Після цього Тарас «Бандера» повернувся в стрій.

«Після закінчення цієї реабілітації була можливість «списатися», але я її навіть не розглядав. Після повернення ми працювали на Донецькому напрямку. Задачі були ті самі – організація забезпечення зв’язку підрозділів. Але моє поранення почало даватися взнаки. А в моїй роботі помилок не має бути, бо будь-яка помилка зв’язку – це чиєсь життя. Тому, за станом здоров’я, у грудні 2024-го я демобілізувався і продовжив нести службу в ОТЦК».

За його словами, попри все, в Україні треба продовжувати процес мобілізації.