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У Франківську оштрафували шість нетверезих водіїв за вихідні

Автор: Оксана Марушкевич
21/04/2025 22:25
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Протягом вихідних патрульна поліція Івано-Франківська виявила шістьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!

Пам’ятайте, нетверезий водій – це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху!