У Франківську оштрафували шість нетверезих водіїв за вихідні

Протягом вихідних патрульна поліція Івано-Франківська виявила шістьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!