У Франківську оштрафували шість нетверезих водіїв за вихідні

Протягом вихідних патрульна поліція Івано-Франківська виявила шістьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.
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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області
На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!
Пам’ятайте, нетверезий водій – це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху!