На Косовій горі народила самиця муфлона. ФОТО

Минулого місяця у Центр відтворення та збереження екосистем “Касова гора” привезли самочку Муфлона європейського (Ovis musimon). Попередній власник не мав бажання далі утримувати тварину і вирішив передати її у притулок.

Про це йдеться в дописі на сторінці Еко-Галич, пише Правда.

“”Муфлониха” не приєдналася до двійки самців, як ми очікували, а “подружилася” з самкою коня Пржевальського. Вони завжди ходять разом. Минулого тижня у самки муфлона народився баранець (вона раніше була у стосунках з самцем свого виду у попереднього господаря ). Баранець впевнено стоїть на ногах і з швидкістю вітру носиться за мамою просторами Касової гори! Але, що цікаво, трійка і надалі тримається разом! Інколи можна спостерігати картину коли баранець відпочиває, або скаче верхи на кобилі, яка лежить, а мама в цей час пасеться неподалік. Ось така незвичайна сімейка…”, – йдеться в повідомленні.

Необхідно зазначити, що у самки муфлона це останній шанс мати дитинча. Оскільки Центр не передбачає розведення диких тварин, їхнє розмноження не будуть допускати.