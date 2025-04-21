На Івано-Франківщині великодні свята пройшли без порушень

Великодні свята на території Івано-Франківщини, завдяки посиленій роботі поліції та інших правоохоронних структур, а також свідомого та відповідального ставлення громадян пройшли без порушень.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Правді повідомили у поліції Івано-Франківської області.