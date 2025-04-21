На Івано-Франківщині великодні свята пройшли без порушень

Великодні свята на території Івано-Франківщини, завдяки посиленій роботі поліції та інших правоохоронних структур, а також свідомого та відповідального ставлення громадян пройшли без порушень.
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Про це Правді повідомили у поліції Івано-Франківської області.
«Співробітники поліції працювали на вулицях населених пунктів у складі піших та автопатрулів. Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на превентивну роботу. Правоохоронці проводили з громадянами роз’яснювальні бесіди щодо виконання обмежень, зумовлених воєнним станом та дотриманням правопорядку. Під час релігійних заходів порушень публічного порядку не допущено. Прикарпатські поліцейські продовжують цілодобово стежити за оперативною обстановкою в регіоні, та здійснювати комплекс спеціальних безпекових заходів».