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У Франківську діти виготовили творчі роботи до Дня вдячності волонтерам
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську діти виготовили творчі роботи до Дня вдячності волонтерам

Автор: Олег Мамчур
21/04/2025 20:45
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Громадська організація «Захист держави» ініціювала всеукраїнський флешмоб #ДякуюВолонтерам, в рамках якого провела творчий майстер-клас для наймолодших мешканців Прикарпаття, прагнучи виховати культуру вдячності тим, хто безкорисливо допомагає іншим.

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До відзначення Міжнародного дня вдячності волонтерам (Volunteer Recognition Day), який щорічно припадає на 20 квітня, команда громадської організації «Захист держави» в Івано-Франківську організувала креативний майстер-клас для дітей, під час якого юні учасники створювали власні художні роботи з відбитками долонь як символом тепла та вдячності людям, які присвячують свій час і зусилля допомозі іншим.

В Івано-Франківську діти виготовили творчі роботи до Дня вдячності волонтерам (фото)

Проведений захід став невід’ємною частиною масштабного всеукраїнського флешмобу #ДякуюВолонтерам, започаткованого організацією з метою об’єднання громадян з різних куточків України у спільному висловленні подяки волонтерам, які щоденно працюють на благо суспільства в умовах сучасних викликів, з якими стикається держава.

“У кожній долоньці — щирість, тепло і вдячність усім, хто не стоїть осторонь у складні часи”, – зазначають організатори заходу, підкреслюючи важливість виховання у дітей поваги до волонтерської діяльності та розуміння її цінності для розбудови громадянського суспільства.

В Івано-Франківську діти виготовили творчі роботи до Дня вдячності волонтерам (фото)

За задумом ініціаторів, творчий майстер-клас для дітей має не лише святковий характер, але й важливу освітньо-виховну функцію, адже через мистецьке самовираження діти усвідомлюють значущість соціальної солідарності та взаємодопомоги, які є фундаментальними цінностями волонтерського руху.

“Цей захід є частиною всеукраїнського флешмобу #ДякуюВолонтерам, який ініціювала наша організація, щоб об’єднати людей по всій країні у щирому слові «дякую»”, – пояснюють представники ГО «Захист держави», демонструючи прагнення створити загальнонаціональну хвилю вдячності активістам волонтерського руху.

В Івано-Франківську діти виготовили творчі роботи до Дня вдячності волонтерам (фото)

Організатори закликають усіх небайдужих громадян долучитися до флешмобу через публікацію фотографій чи відеоматеріалів зі словами подяки волонтерам із використанням хештегу #ДякуюВолонтерам у соціальних мережах, що дозволить кожному стати частиною цього загальноукраїнського руху вдячності та зробити власний внесок у громадську ініціативу.

“Нехай кожен волонтер відчує: ми бачимо, цінуємо і дякуємо!”, – наголошують у ГО «Захист держави», підкреслюючи важливість суспільного визнання внеску волонтерів у розвиток громадянського суспільства та подолання численних викликів, з якими стикається Україна сьогодні.