У Франківську патрульні зупинили нетверезого водія BMW без водійського посвідчення

Правоохоронці склали адміністративні протоколи на порушника, який керував автомобілем з ознаками сп’яніння та не мав посвідчення водія відповідної категорії.

Патрульні поліцейські Івано-Франківської області затримали чергового водія, який сів за кермо, перебуваючи у стані сп’яніння та не маючи необхідних документів для керування транспортним засобом.

“Учора, патрулюючи вулицю Галицьку, екіпаж поліцейських зупинив автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху”, – йдеться у повідомленні Патрульної поліції Івано-Франківської області.

Під час спілкування з 35-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння, проте чоловік категорично відмовився від проходження відповідного освідування, що вже є порушенням законодавства.

“Спілкуючись з 35-річним керманичем, інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння. Пройти освідування чоловік відмовився”, – повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Додаткова перевірка документів водія показала, що він взагалі не має посвідчення водія відповідної категорії, необхідного для керування даним транспортним засобом, що становить серйозну загрозу безпеці дорожнього руху.

“Окрім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що останній не має посвідчення водія відповідної категорії”, – зазначили правоохоронці.

За результатами виявлених порушень патрульні склали на водія два адміністративні протоколи: за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та за статтею 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права).