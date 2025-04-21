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Росія проігнорувала пропозицію припинення вогню після Великодня, – Зеленський
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія проігнорувала пропозицію припинення вогню після Великодня, – Зеленський

Автор: Олег Мамчур
21/04/2025 19:40
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Російська федерація так і не надала відповіді на українську ініціативу щодо повного припинення вогню після Великодня, а також не погодилась на часткове перемир’я для захисту цивільної інфраструктури.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, лише за добу російська армія 2935 разів порушила обіцяний режим тиші.

«Найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони», – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський знову наголосив, що Київ продовжить відповідати на дії Москви дзеркально.

«Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на 30 діб, так і на ініціативу щодо тиші в небі. Ми продовжимо діяти дзеркально: на тишу відповідатимемо тишею, на удари — захистом і нашими ударами. Дії завжди красномовніші за слова», — наголосив Зеленський.