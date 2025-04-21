“Повернись живим” передав франківській бригаді авіації автомобілі. ФОТО

Фонд “Повернись живим” передав 114 бригаді тактичної авіації два нові мікроавтобуси.

Про це йдеться у повідомленнях фонду та військових.

“Перед цими людьми стоїть ціла низка задач: прикриття наземних підрозділів, ураження цілей на землі та в повітрі, захист інфраструктури. Тому ми систематично розвиваємо логістику авіації, «щоби ракети літали, а бомби падали», як каже пан Тарас Чмут. Ці десять автівок були закуплені та будуть допомагати бригадам робити свою роботу завдяки вашим донатам на загальні рахунки Фонду”, – повідомляють у “Повернись живим”.