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"Повернись живим" передав франківській бригаді авіації автомобілі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Повернись живим” передав франківській бригаді авіації автомобілі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
21/04/2025 19:05
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Фонд “Повернись живим” передав 114 бригаді тактичної авіації два нові мікроавтобуси.

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Про це йдеться у повідомленнях фонду та військових.

“Перед цими людьми стоїть ціла низка задач: прикриття наземних підрозділів, ураження цілей на землі та в повітрі, захист інфраструктури. Тому ми систематично розвиваємо логістику авіації, «щоби ракети літали, а бомби падали», як каже пан Тарас Чмут. Ці десять автівок були закуплені та будуть допомагати бригадам робити свою роботу завдяки вашим донатам на загальні рахунки Фонду”, – повідомляють у “Повернись живим”.

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Літак поруч з автомобілем на аеродромі