ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трамп сподівається на угоду між Україною та росією уже цього тижня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп сподівається на угоду між Україною та росією уже цього тижня

Автор: Олег Мамчур
21/04/2025 18:30
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна й Росія укладуть угоду вже цього тижня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це він написав у соцмережi Truth Social.

«Є надія, що росія й Україна укладуть угоду цього тижня. Потім обидві сторони зможуть розвивати великі комерційні зв’язки зі Сполученими Штатами, які нині процвітають, і заробити чималі статки», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, заява була опублікована на тлі триваючої війни та без жодних ознак готовності Кремля відмовитися від агресії. На яку угоду він розраховує, Трамп не уточнив.