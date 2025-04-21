Трамп сподівається на угоду між Україною та росією уже цього тижня

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна й Росія укладуть угоду вже цього тижня.

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Про це він написав у соцмережi Truth Social.

«Є надія, що росія й Україна укладуть угоду цього тижня. Потім обидві сторони зможуть розвивати великі комерційні зв’язки зі Сполученими Штатами, які нині процвітають, і заробити чималі статки», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, заява була опублікована на тлі триваючої війни та без жодних ознак готовності Кремля відмовитися від агресії. На яку угоду він розраховує, Трамп не уточнив.