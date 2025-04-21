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Українські військові відтворили історичне фото упівців зі святкування Великодня у лісі на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українські військові відтворили історичне фото упівців зі святкування Великодня у лісі на Прикарпатті

Автор: Олег Мамчур
21/04/2025 18:07
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Через 81 рік бійці “Чорного лісу” відтворили фото воїнів УПА зі святкування Великодня в лісах на території Прикарпаття.

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Представники бригади «Чорний ліс» розповіли, що давно виношували ідею комунікаційно доторкнутися до минулого та поєднати сучасну боротьбу з боротьбою УПА. Зі слів істориків “Присягу вояка УПА” повстанці вперше складали на Великдень 1943 року.

Назва 15 окремої бригади артилерійської розвідки “Чорний ліс” – не випадкова. Вона натхненна пам’яттю про тактичний відтинок УПА №22 (Станіславський) “Чорний Ліс”.

Вітання “Христос Воскрес – Воскресне Україна!” дійшло до нас від упівців. Навіть до підпільного святкування Великодня в лісах, повстанці намагалися запрошувати священника.

Але, через небезпеку облав НКВС, проповідь отця нерідко заміняв своєю промовою польовий командир.

Саме в цих умовах релігійне привітання “Христос воскрес! Воістину воскрес!” й набуло патріотичного забарвлення. Згодом його почали активно використовувати в лавах повстанців.

«Великдень для упівців був символом початку нового року боротьби та особливо важливим періодом після часто важкої та голодної зимівлі у криївках. Хай цей Великдень і для вас стане святом світла та надії», – розповідають у бригаді.