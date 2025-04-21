У Прикарпатському селі виконали древній ритуальний танець Сербен. ВІДЕО

У селі Чортовець на Івано-Франківщині у великодні свята щороку відтворюють унікальний ритуальний танець Сербен.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.

Чоловіки, узявшись за руки, створюють живий ланцюг, що огортає село від однієї церкви до іншої, наповнюючи простір святковими піснями. Цей обряд починає найстарший мешканець села, тримаючи в руках малесеньку сокиру, а за ним крокує священник і решта учасників. Жінки та дівчата тільки співають, милуючись дійством.

Колись танець неодмінно супроводжувався грою на сопілці. Сьогодні ж це явище стало рідкістю, і зазвичай танці супроводжуються лише співом.

Хоча точну дату появи цього звичаю ніхто не знає, легенди свідчать, що він виник після того, як село встояло під час татарської навали. Відтоді Сербен слугує оберегом, який захищатиме село до наступного Великодня.

У 2024 році сербен було включено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Сербен — давній ритуальний танок, гаївка, яку водять на Великдень виключно чоловіки. Обряд водіння сербена зафіксований у прикарпатському селі Чортовець Городенківської громади Коломийського району Івано-Франківської області