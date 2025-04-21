У Франківську відкрилась міжрегіональна “Великодня” виставка

Мистецька подія в Івано-Франківську зібрала різноманітні великодні твори художників з усіх куточків України, представляючи багатогранність святкових традицій через живопис, кераміку та вишивку в єдиному експозиційному просторі.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

У Виставковій залі національної спілки художників України в Івано-Франківську відкрилася святкова міжрегіональна виставка «Великодня», що гармонійно поєднала творчість досвідчених майстрів та молодих талановитих митців з різних регіонів України, втілюючи великодні мотиви та національні традиції у різноманітних художніх техніках.

Експозиція вражає відвідувачів своїм розмаїттям, адже на виставці представлено понад сотню мистецьких творів, що охоплюють широкий спектр художніх напрямів – від класичного живопису до вишуканої кераміки, кожен з яких передає особливе бачення великодньої тематики та української культурної спадщини через призму індивідуального стилю та регіональних особливостей.

Особливу увагу шанувальників мистецтва привертають керамічні вироби місцевого івано-франківського художника-кераміста Віталія Владковського, чиї роботи гармонійно поєднують традиційні великодні символи з сучасними художніми підходами, демонструючи глибоке розуміння народних звичаїв та неповторну авторську майстерність у їх інтерпретації.

“У спільному творчому просторі виставка об’єднала знаних художників та молодь з усіх регіонів держави”, – зазначають організатори виставки, підкреслюючи загальнонаціональний характер експозиції та її значення для культурного обміну між різними мистецькими школами України в час випробувань.

Справжньою окрасою виставки «Великодня» стали вишиті вироби, серед яких особливо вирізняється вишивана сорочка, виконана в унікальній техніці буковинської цирки – старовинного способу вишивання, характерного для західноукраїнських регіонів, що вважається одним із найскладніших та найвишуканіших видів національної вишивки, демонструючи багатство української культурної спадщини та майстерність сучасних майстрів.

Відвідувачі виставки мають унікальну можливість не лише насолодитися великоднім мистецтвом, але й зануритися в атмосферу традиційного українського свята через різноманітність художніх інтерпретацій, що сприяє глибшому розумінню культурних кодів та національної ідентичності в контексті однієї з найважливіших подій християнського календаря.