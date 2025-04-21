“Франківськ-Прикарпаття” першими пробилися до фіналу жіночої Суперліги, впевнено здолавши команду з Вінниці.

Прикарпатські баскетболістки з легкістю перемогли своїх суперниць у другому матчі півфінальної серії, випередивши їх на 36 очок, і стали першими фіналістками чемпіонату України серед жінок.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Баскетбольний клуб “Франківськ-Прикарпаття” здобув ще одну вражаючу перемогу над командою “Вінниця-МедУніверситет” з рахунком 87:51 у другій зустрічі півфінальної серії плей-оф жіночої Суперліги. Цей тріумф гарантував команді місце у фінальному протистоянні національного чемпіонату.

Підопічні івано-франківської команди виявили повну перевагу протягом всього матчу, вигравши всі чотири чверті зі стабільним збільшенням відриву: 25:12, 20:17, 27:11, 15:11. Це дозволило господаркам майданчика завершити півфінальну серію з рахунком 2:0 та стати першими фіналістками сезону.

Визначною фігурою в складі прикарпатської команди стала Анжеліка Ляшко, яка не лише забезпечила найвищу результативність серед гравчинь “Франківська”, набравши 19 очок, а й показала винятковий командний дух, віддавши 6 результативних передач. Це ще раз підкреслює її роль як одного з лідерів колективу.

Значний внесок у перемогу здійснила Ірина Бугайова, яка оформленням дабл-даблу продемонструвала високу результативність. Її здобуток склав 11 очок і 11 підбирань, що свідчить про ефективність як в атакуючих діях, так і в боротьбі за м’яч під щитом.

У складі команди “Вінниця-МедУніверситет” найбільш результативною гравчинею виявилася Вікторія Богаченко, яка здобула 20 очок. Однак, її індивідуальні зусилля не змогли протистояти злагодженій та скоординованій командній грі баскетболісток з Прикарпаття.

Статистичні показники гравчинь команди “Франківськ” яскраво засвідчують збалансованість складу: Безкоровайна та Панчук здобули по 11 очок, кожна також відзначилася 7 підбираннями. Боровська додала 8 очок і 8 підбирань, тоді як Моллова завершила гру з 7 очками та 7 підбираннями. Вражає, що 10 з 12 гравчинь команди змогли здійснити результативні дії й внести свій внесок у загальний успіх.

Фінальний етап баскетбольного сезону тепер залежить від результату дуелі іншої півфінальної пари. Після двох матчів між “Київ-Баскетом” та “ІнтерХімом” рахунок залишається рівним, тож вирішальний третій матч цих команд пройде 22 квітня в Одесі. Фінальна серія стартує 27 квітня.

Передбачається, що команда “Франківськ-Прикарпаття”, продемонструвавши впевнену гру та злагоджену командну взаємодію у півфінальній серії, матиме достатньо часу для підготовки до фінального протистояння. Там супротивником прикарпатських баскетболісток стане переможець пари “Київ-Баскет” — “ІнтерХім”.

“Франківськ-Прикарпаття” першими пробилися до фіналу жіночої Суперліги, впевнено здолавши команду з Вінниці.