На Івано-Франківщині затримали двох пропагандистів, які поширювали кремлівські фейки

Служба безпеки викрила двох мешканців Івано-Франківської області, які публічно підтримували збройну агресію рф проти України та поширювали ворожу пропаганду в забороненій соцмережі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області

“Зокрема, СБУ затримала жителя Коломиї, який героїзував рашистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну «захистом від нацистів» і «поверненням територій». Інша затримана – мешканка Івано-Франківського району, яка раніше працювала на росії. Вона прославляла путіна у соцмережах та виправдовувала злочини кремля”, – йдеться у дописі.

Обидва пропагандиста підтримували захоплення українських територій, вихваляли окупаційну політику рф щодо Криму та Донбасу, вболівали за перемогу агресора у війні.

Вони публікували дописи, що принижують національну гідність українців, натомість вихваляли терористів захарченка і гіві, прославляли вигадані подвиги рашистів.

За матеріалами справи, ворожі агітатори діяли в соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували російську федерацію як місце проживання.

Однак кіберфахівці СБУ встановили особи пропагандистів та викрили їхню діяльність.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників СБУ вилучила:

мобільні телефони та комп’ютерну техніку;

документи, чорнові записи;

російські платіжні картки.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років.

Агітаторів затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочину проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.