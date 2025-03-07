Хулігани, які курили та нападали на пасажирів у франківському автобусі, отримали судові вироки.

Івано-Франківський міський суд оголосив вирок двом молодикам, обвинуваченим у хуліганстві. Юнаки палили в міському автобусі та побили пасажира.

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Пише Правда.іф з посиланням на КУРС.

У серпні минулого року сталася неприємна подія. У салоні комунального автобуса №58 троє молодих чоловіків почали курити. На зауваження одного з пасажирів це призвело до конфлікту, що згодом переросло в сварку. Інші пасажири намагалися заспокоїти агресивну молодь, але це лише загострило ситуацію і призвело до бійки. У результаті 39-річний житель Івано-Франківська зазнав кількох ударів по обличчю та тілу.

Згодом у поліції заявили, що один із трьох юнаків перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Проте у вироку згадується лише двоє обвинувачених. Один із них — неповнолітній, учень 10 класу ліцею №2 Івано-Франківської міської ради.

Обвинувачені в суді визнали свою провину у скоєнні хуліганських дій. Потерпілий на судове засідання не з’явився, проте подав письмову заяву, в якій попросив провести розгляд справи без його участі. Він наголосив, що завдану шкоду йому вже відшкодовано, а претензій він більше не має.

Суд визнав юнаків винними у кримінальному правопорушенні за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Щодо неповнолітнього обвинуваченого, суд ухвалив застосувати примусові заходи виховного характеру. Зокрема, його передадуть на рік під опіку батька, встановлять особливі вимоги до його поведінки та обмежать спілкування з іншим обвинуваченим. Другому обвинуваченому передбачається покарання у вигляді пробаційного нагляду на один рік.