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Прикарпатська спортсменка з Прикарпаття посіла 4-те місце на Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатська спортсменка з Прикарпаття посіла 4-те місце на Чемпіонаті світу зі сноубордингу

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 18:35
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Сноубордистка з Франківщини Елеонора Павлюк зайняла четверту сходинку на Чемпіонаті світу зі сноубордингу, який проходив у польському місті Закопане.

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Про це пише Правда з посилаючись на Ski Federation of Ukraine.

19-річна спортсменка вже вчетверте бере участь у Чемпіонаті світу серед юніорів. Відтак, у дисципліні PSL у 2022 році дівчина посіла 40-е місце, у 2023 році фінішувала на 14-му, а у 2024 році – на 5-му.

Цьогоріч, Елеонора побила власний рекорд, зайнявши 4-те місце у турнірній таблиці.