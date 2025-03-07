Прикарпатська спортсменка з Прикарпаття посіла 4-те місце на Чемпіонаті світу зі сноубордингу

Сноубордистка з Франківщини Елеонора Павлюк зайняла четверту сходинку на Чемпіонаті світу зі сноубордингу, який проходив у польському місті Закопане.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посилаючись на Ski Federation of Ukraine.

19-річна спортсменка вже вчетверте бере участь у Чемпіонаті світу серед юніорів. Відтак, у дисципліні PSL у 2022 році дівчина посіла 40-е місце, у 2023 році фінішувала на 14-му, а у 2024 році – на 5-му.

Цьогоріч, Елеонора побила власний рекорд, зайнявши 4-те місце у турнірній таблиці.