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Співробітники ДБР на місці розслідування в Україні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті ДБР викрило групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків

Автор: Lilia
07/03/2025 18:49
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Співробітники ДБР, за підтримки керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України, викрили та ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДБР.

Організатором схеми був начальник одного з відділів “Закарпатської установи виконання покарань № 9”.

Співорганізатором виступав мешканець Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. До оборудки також були залучені його мати, працівник Служби судової охорони в Івано-Франківській області та ще четверо мешканців прикордонного регіону.

Співробітники ДБР на вході в будівлю
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“Зловмисники знаходили охочих незаконно перетнути кордон, проводили з ними інструктажі та організовували перевезення до гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там їх зустрічали спільники, які забезпечували тимчасове проживання, їжу та одяг, необхідний для перетину кордону у важкодоступних місцях. У визначений час “клієнтів” доставляли до кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, звідки вони пішки через гори перетинали кордон із Румунією”, – йдеться у дописі.

Вартість переправлення для однієї особи становила 6 тис. доларів США. За даними слідства, щотижня групі вдавалося переправити до Європи в середньому 10 осіб. За пів року їхніми послугами скористалися щонайменше 150 чоловіків призовного віку.

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23 лютого, після отримання коштів від чергового “клієнта”, працівники ДБР затримали начальника відділу установи виконання покарань, матір співорганізатора та одного з цивільних спільників. Останній намагався сховатися в дивані.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1,4 до 2 млн грн. Також заочно повідомлено про підозру організатору та іншим спільникам, які наразі переховуються за кордоном. Їх буде оголошено в міжнародний розшук, а до країн ЄС скерують клопотання про їх затримання та екстрадицію в Україну.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також тих, хто скористався послугами злочинної групи.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Співробітники розслідують подію біля будинку на вулиці.