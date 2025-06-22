ІФНТУНГ потрапив до ТОП-30 університетів України

Наразі Івано-Франківський національний технологічний університет посідає 26-те місце серед українських закладів вищої освіти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу університету

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ІФНТУНГ піднявся у рейтингу «Топ-200 Україна 2025»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу піднявся на чотири позиції вгору у щорічному академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2025», що є підтвердженням його сталого розвитку та високої ефективності роботи всієї університетської спільноти.

Це досягнення — не просто цифра в таблиці. Це результат щоденної праці викладачів, науковців, студентів і адміністрації. Зростання ІФНТУНГ свідчить про високу якість освіти, актуальність наукових досліджень та конкурентоспроможність університету як в Україні, так і на міжнародній арені, йдеться у повідомлені.

В умовах глибоких змін у вищій освіті, зумовлених війною та реформами, ІФНТУНГ зберігає і зміцнює свої позиції, адаптуючись до нових викликів, модернізуючи освітні програми, активно впроваджуючи цифрові інструменти та розвиваючи наукову базу.