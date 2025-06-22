Тривалий час вважався зниклим без вісти: до Делятина повернувся звільнений із полону В’ячеслав Гнідь

У п’ятницю 20 червня, у селищі Делятин урочисто зустріли військовослужбовця В’ячеслава Гнідя, який нещодавно був звільнений з московського полону.
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Про це про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Делятинську громаду.
Тривалий час В’ячеслав Гнідь вважався зниклим безвісти.
Він є внутрішньо переміщеною особою, а його сім’я нині мешкає у Делятині. Після звільнення з полону військовий повернувся на Івано-Франківщину — додому.
Зустріч героя відбулася біля Народного дому. Місцеві мешканці прийшли, щоб привітати військовослужбовця з хлібом-сіллю.