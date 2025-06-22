Рятувальники розповіли про деталі пошуку та порятунку 5-річного Кирила зі Снятинщини

5-річного Кирила Боднарука із села Трійця на Франківщині помітив оператор безпілотника. Хлопчик заховався під терновим кущем неподалік дому у рідному селі.

Про це в етері “Суспільне. Студія” розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Тарас Кочкодан.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Знайшли дуже близько, поруч біля дому, хоча там шукали. Він був захований у терновому кущі, у такому щільному, що помітили тільки завдяки пильності оператора БпЛА, який зосередив чітку ділянку біля хати”, – розповів рятувальник.

Зі слів Тараса Кочкодана, за допомогою дрона рятувальники помітили рух під кущем.

“Рух хлопчика дав нам можливість його помітити. Тому що дитина була в яскравому рожевому одязі, але під час перебування під кущем вона одяг знімала”, — каже Тарас Кочкодан.

Рятувальник говорить, що 5-річний Кирило — дуже витривалий. Зараз хлопчика обстежують медики.

“Він дуже хотів пити. Напоїли водою, обігріли й передали медикам. Зараз фахівці оглядають його. Дуже витривалий хлопчик”, — розповідає Тарас Кочкодан.

Загалом до пошукової операції долучилися понад 400 людей. Пошуки тривали щоденно: пішки та з допомогою БпЛА.

“Хаосу не було. До людей, які прибували на пошуки, ми визначали гірських рятувальників, надавали чіткі координати, на електронних мапах і GPS-планшетах позначали чіткі зони пошуку. Після того, як групи поверталися, ми дивилися їхні трекери: як вони йшли, чи всю ділянку обстежили, чи не було пропусків”, — каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області.

Що відомо про Кирила Боднарука та його пошуки

Кирило Боднарук народився у 2019 році, житель села Трійця Заболотівської громади. У дитини — розлад аутичного спектра. Він не розмовляє.

Надвечір 17 червня Кирило з матір’ю був у лісі. Орієнтовно о 18:00 він загубився й не повернувся додому. Спершу жінка сама розшукувала сина. За дві години вона звернулася до поліцейських по допомогу. Вночі дитину шукали рятувальники, правоохоронці, місцеві жителі. Вони використовували тепловізори, дрони, собак.

Зранку 18 червня до пошуків долучилися нацгвардійці. Водолази почали обстежувати ставки.

19 червня у пошуках 5-річного Кирила Боднарука водолази почали обстежувати русло річки Прут. Крім того, зону додаткового обстеження розширили до 728 гектарів.

20 червня для пошуків хлопчика до села Трійця прибули гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ГУ ДСНС України у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській та Хмельницькій областях, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України, курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України. Також до пошукової операції долучилися волонтери, небайдужі жителі області та, зокрема, понад 50 ветеранів.

21 червня о 5:54 Кирила знайшов оператор спеціального авіаційного загону за допомогою БпЛА. Дитина лежала під кущем неподалік села Трійця.

Від початку пошукової операції рятувальники та поліцейські обстежили 5 тисяч 500 гектарів території, зокрема 4 тисячі 600 гектарів лісу. За допомогою дронів оглянули 8 тисяч 902 гектари місцевості.

Водолази перевірили 12 водойм площею 7 тисяч 700 квадратних метрів та 155 гектарів прибережної зони.