Прикарпатцеві вдалося через суд звільнитися із військової служби

Дружина прикарпатця має третю групу інвалідності та психічні розлади

Військова частина відмовила у звільненні зі служби прикарпатцю, дружина якого має третю групу інвалідності та психічні розлади. Військовий подав до суду та зобов’язав частину звільнити його зі служби. Рішення на користь військового прийняв Івано-Франківський окружний адмінсуд, повідомляє Zahid.net.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, прикарпатець із червня 2024 року мобілізований на військову службу. Його дружина має третю групу інвалідності та психічні розлади, на підставі чого військовий хотів звільнитись зі служби, але отримав відмову військової частини.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву та пояснив їхню позицію. Позивач подав висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про встановлення третьої групи інвалідності дружині, у висновку ЛКК вказано, що у неї діагностовано легку розумову відсталість з емоційно-вольовою нестійкістю. Відповідач вважає, що військовий не надав документів, які б підтвердили наявність психічних розладів у дружини.

Цю справу розглянула суддя Наталія Біньковська, яка дослідила усі аргументи та позиції сторін. Із наведених у рішенні суду медичних висновків відомо, що дружина позивача перебуває на обліку у психіатра, у довідці з лікарні вказано, що вона хворіє на психічні розлади.

Суддя повідомила, що є дві окремі підстави для звільнення з військової служби. У дружини позивача може бути третя група інвалідності через онкологічне захворювання, відсутність кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів. Другою причиною може бути наявність у дружини третьої групи інвалідності та психічні розлади, церебральний параліч та ін. У другому випадку наявність психічних розладів може бути не пов’язана із причиною встановлення групи інвалідності.

Наталія Біньковська задовольнила позов військового, визнала протиправною відмову військової частини у звільненні позивача зі служби, зобов’язавши прийняти відповідне рішення. На судове рішення ще можна подати апеляцію.



