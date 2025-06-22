Неподалік Івано-Франківська трапилася серйозна автотроща ВІДЕО

В суботу 21 червня, у другій половині дня, на території Івано-Франківського району трапилася потужна автомобільна аварія. На великій швидкості зіштовхнулися два легкових автомобілі, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцеві телеграм-пабліки.

На ділянці між містом Тисмениця та селом Клубівці зіткнулися кроссовер та БМВ. Після зіткнення останній автомобіль розвернуло та викинуло поза межі проїзної частини дороги.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало відразу декілька екіпажів національної поліції України.

Про загиблих чи постраждалих інформації наразі не має. Усі обставини автопригоди встановлюються.