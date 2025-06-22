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Неподалік Івано-Франківська трапилася серйозна автотроща
Диван на коліщатках в темній вітальні

Неподалік Івано-Франківська трапилася серйозна автотроща ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
22/06/2025 10:21
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В суботу 21 червня, у другій половині дня, на території Івано-Франківського району трапилася потужна автомобільна аварія. На великій швидкості зіштовхнулися два легкових автомобілі, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцеві телеграм-пабліки.

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На ділянці між містом Тисмениця та селом Клубівці зіткнулися кроссовер та БМВ. Після зіткнення останній автомобіль розвернуло та викинуло поза межі проїзної частини дороги.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало відразу декілька екіпажів національної поліції України.

Про загиблих чи постраждалих інформації наразі не має. Усі обставини автопригоди встановлюються.