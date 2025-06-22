Під час виконання бойового завдання, загинув прикарпатець Роман Добровольський

У російсько-українській війні 20 червня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Роман Добровольський.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Роман Добровольський народився 4 квітня 2003 року в селі Стопчатів Івано-Франківської області.

Герой загинув під час бойового завдання.