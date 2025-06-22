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Під час виконання бойового завдання, загинув прикарпатець Роман Добровольський
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час виконання бойового завдання, загинув прикарпатець Роман Добровольський

Автор: Ігор Василик
22/06/2025 10:09
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У російсько-українській війні 20 червня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Роман Добровольський.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Яблунівської громади, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Роман Добровольський народився 4 квітня 2003 року в селі Стопчатів Івано-Франківської області.

Герой загинув під час бойового завдання.

“Це непоправна втрата для родини, побратимів і всієї громади. Молодий герой був щирим, мужнім, сповненим надій і планів на майбутнє, яке він захищав ціною власного життя”, — йдеться у дописі.

Роман Добровольський