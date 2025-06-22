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Понад півроку вважався зниклим без вісти: екзпертиза ДНК підтвердила загибель прикарпатця Петра Василіва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад півроку вважався зниклим без вісти: екзпертиза ДНК підтвердила загибель прикарпатця Петра Василіва

Автор: Ігор Василик
22/06/2025 09:07
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Рідним полеглого Героя із села Голинь Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Петра Василіва, повідомили про збіг ДНК-експертизи з тілом, котре надійшло до України за останнім обміном із Росії.

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«Вікнам» цю інформацію підтвердив шваґро захисника, паламар місцевого храму Покрови Пресвятої Богородиці Василь Яцук.

Петро Петрович Василів народився в селі Голинь 22 серпня 1978 року. Він був найстаршим у сімʼї. 17 років тому чоловік поєднав своє життя з Надією. У них народився син Денис, який цьогоріч закінчив 8-й клас Голинського ліцею.

Пара обіймає в лісі

11 листопада 2024 року дружині Надії надійшло сповіщення, що солдат, старший стрілець-оператор зник безвісти 7 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.

Чоловік отримав повістку 10 вересня 2024 року, коли повертався з польових робіт. А 20 червня 2025 року, за словами швагра, подзвонив київський слідчий, і повідомив, що відбувся збіг результату загиблого воїна з ДНК сина.

«Петро наприкінці жовтня, за 10 днів до зникнення, говорив із сестрою. Казав, що ще трохи відпочине, бо йде на позицію. Їх пішло шестеро, а повернулось четверо. Вони охороняли дрони. Що там достеменно сталось, не знаємо», — каже Василь Яцук.

Рідні звертались до командування, молились щодня у церкві та приватно, поставили портрет на «Алею віри та надії» в Калуші, але, на жаль, дива не сталося.

«Шваґро був мовчазний, не конфліктний, мені його не вистачатиме… Разом ґаздували, він допомагав і в хаті, і на подвір’ї, і на городі, і по господарству. Я більше командував, — з посмішкою згадує Василь Яцук, — бо не мав так часу. А зараз мушу встигати все. Петро любив рибалити, мав акваріум з рибками, кролів розводив. Працював у Брошневі-Осаді на «Кроно», а потім в Калуші майстром на деревообробному верстаті. Любив свою сім’ю, з сином багато проводив часу — садив дуби біля хати на зарінку, доглядав за ними: косив, обгороджував, щоб худоба не залізла. Добре ставився і до дочки моєї сестри від першого шлюбу Анастасії, не обділяв її ні в увазі, ні подарунках. Ми на початку року поховали ще тата мого. Вірю, що Бог дасть нам сили це все витримати».

Дві людини обіймаються на природі

Коли привезуть тіло військового до рідного села, поки що невідомо. Він стане 21-м загиблим Героєм з села Голинь.

У Петра Василіва залишилась дружина, син, дочка, теща і шваґро з дружиною. Батьки, молодші сестра та брат воїна померли.