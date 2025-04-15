ІФНТУНГ презентував оновлений енергетичний факультет: фокус — на “зелену” енергетику та цифровізацію. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 15 квітня, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) презентував реновацію “Факультету автоматизації та енергетики” (ФАЕ). В рамках масштабного реформування вишу створено новий факультет, орієнтований на підготовку фахівців у сфері сучасної енергетики, зокрема відновлюваних джерел, цифровізації та автоматизації процесів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як повідомляє Правда.іф з місця події, презентація зібрала понад 50 експертів з енергетичної галузі, представників великого бізнесу, стейкхолдерів, науковців та партнерів університету.

“Ми реформуємо наш освітній простір. Формуємо енергетичний факультет, який має стати одним з ключових у структурі оновленого університету”, — зазначив ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик.

За словами ректора, на ФАЕ студенти зможуть обирати серед понад 5 спеціальностей, зокрема в галузях електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, ІТ, менеджменту, автоматизації та відновлюваної енергетики.

Факультет формують три основні кафедри:

спеціальність, що охоплює традиційну енергетику (виробництво та транспортування);

напрям відновлюваної енергетики та енергоефективності;

спеціальність, що зосереджується на роботизації та цифровому управлінні процесами.

Виконуючий обов’язки декана ФАЕ Мирослав Мазур підкреслив, що частина спеціальностей буде оновлена, а деякі створено «з нуля» — з огляду на виклики сучасного енергетичного ринку.

Приймальна кампанія 2025 року вже включатиме набір на нові освітні програми. Передбачено бюджетну форму навчання на всіх спеціальностях — на бакалавраті та магістратурі очікується близько 150 місць держзамовлення, а загальний ліцензійний обсяг становить 500 студентів.

“Попит на фахівців з відновлюваної енергетики, цифрових технологій та автоматизації лише зростає”, — резюмував Мирослав Мазур.

Фото Богдана Савлюка