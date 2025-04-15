Завдав збитків державі на понад 220 тисяч гривень: судитимуть директора підприємства на Прикарпатті

Прокурори Коломийської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт проти керівника одного з приватних підприємств, обвинуваченого у незаконному заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“Слідством встановлено, що директор приватного підприємства у 2019 році за результатами електронних торгів уклав договір з органом державної влади на закупівлю підрядних робіт за рахунок бюджетних коштів. Об’єктом закупівлі була амбулаторія сімейної медицини в одному з сіл Коломийського району. Загальна вартість робіт — майже 6 млн грн. Однак надалі директор, зловживаючи своїм службовим становищем, склав та видав акти приймання виконаних будівельних робіт із неправдивими даними. Він відобразив у документах роботи та встановлення устаткування, які фактично виконані не були, та подав вказані акти замовнику. На підставі цього на рахунки приватного підприємства з бюджету було перераховано понад 220 тис грн”, – йдеться у дописі.

Обвинувачений перебуває у міжнародному розшуку, у зв’язку з чим стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування. Також з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, прокурори пред’явили до суду цивільний позов.