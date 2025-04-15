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На Прикарпатті провели спільні навчання рятувальників, гвардійців і авіаторів. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті провели спільні навчання рятувальників, гвардійців і авіаторів. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 14:02
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На Прикарпатті відбулися тактико-спеціальні навчання за участю рятувальників, Національної гвардії та пожежного взводу бригади тактичної авіації. Тренування проходили на базі сучасного центру з багатофункціональним контейнерним тренажером.

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Про пише Правда з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА/ОВА.

Метою було відпрацювання спільних дій у разі надзвичайних ситуацій: гасіння пожеж у задимлених приміщеннях, евакуація постраждалих та пошук умовного потерпілого під завалами.

«Ключова увага – координації між службами. Завдяки такій взаємодії підрозділи діють як єдиний механізм, що підвищує ефективність реагування на виклики. Такі навчання – важливий крок до підвищення боєготовності та злагодженої роботи служб у кризових ситуаціях», – йдеться у дописі.