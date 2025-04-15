На Прикарпатті провели спільні навчання рятувальників, гвардійців і авіаторів. ФОТО

На Прикарпатті відбулися тактико-спеціальні навчання за участю рятувальників, Національної гвардії та пожежного взводу бригади тактичної авіації. Тренування проходили на базі сучасного центру з багатофункціональним контейнерним тренажером.

Про пише Правда з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА/ОВА.

Метою було відпрацювання спільних дій у разі надзвичайних ситуацій: гасіння пожеж у задимлених приміщеннях, евакуація постраждалих та пошук умовного потерпілого під завалами.