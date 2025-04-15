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Засудили прикарпатця, котрий спричинив смертельну ДТП

Автор: Оксана Марушкевич
15/04/2025 13:47
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За публічного обвинувачення прокурорів Калуської окружної прокуратури суд визнав 40-річного чоловіка винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого та тілесні ушкодження двом потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Йому призначено покарання — 3 роки 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

“В суді доведено, що у квітні 2024 року чоловік вчинив автопригоду в місті Калуш. Він керував автомобілем Volksvagen Golf, а разом із ним в якості пасажирів їхали троє чоловіків. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та, здійснивши маневр з’їзду на узбіччя ліворуч із проїзної частини, допустив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter”, – йдеться у дописі.

У результаті ДТП двоє пасажів отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження, а один — загинув.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

ДТП мікроавтобуса і легкового авто вночі.