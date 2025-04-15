Для родини ветерана з Надвірнянщини, у якого згоріла оселя та СТО, організували збір коштів

У ніч на 7 квітня в Назавизівському старостинському окрузі спалахнула велика пожежа. Вогонь повністю знищив СТО ветерана війни Василя Гошовського, а також житлові приміщення, розташовані над ним.

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Про це у фейсбуці повідомив староста округу Назарій Глуханюк.

«Пожежа завдала збитків на мільйони гривень. Знищено ремонтні бокси з цінним обладнанням, житло, особисті речі та документи. Родина фактично залишилася без нічого, адже СТО було їхнім єдиним джерелом прибутку», – підкреслив Глуханюк.

Наразі родина гостро потребує фінансової підтримки для відновлення свого бізнесу і житла. Ви можете допомогти, переказавши кошти на картковий рахунок:

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