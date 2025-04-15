Для родини ветерана з Надвірнянщини, у якого згоріла оселя та СТО, організували збір коштів

У ніч на 7 квітня в Назавизівському старостинському окрузі спалахнула велика пожежа. Вогонь повністю знищив СТО ветерана війни Василя Гошовського, а також житлові приміщення, розташовані над ним.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це у фейсбуці повідомив староста округу Назарій Глуханюк.
«Пожежа завдала збитків на мільйони гривень. Знищено ремонтні бокси з цінним обладнанням, житло, особисті речі та документи. Родина фактично залишилася без нічого, адже СТО було їхнім єдиним джерелом прибутку», – підкреслив Глуханюк.
Наразі родина гостро потребує фінансової підтримки для відновлення свого бізнесу і житла. Ви можете допомогти, переказавши кошти на картковий рахунок:
- 5168 7456 9237 0585 – Гошовський Василь Ігорович
“Звертаюся до всіх: односельчан, друзів і просто знайомих. Не залишайтеся осторонь, допоможіть фінансово ветерану війни відновити свою справу, у яку він вкладав кошти та зусилля майже все своє життя!” – зазначив староста.