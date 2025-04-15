Трамп зробив нову заяву про “дедлайни” для Путіна

Президент США Дональд Трамп не підтверджував встановлення “дедлайну” російському диктатору Володимиру Путіну для припинення вогню. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляють Новини.LIVE.

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Журналіст запитав Трампа, чи справді він встановлював “дедлайн” для кремлівського”фюрера”. У цей момент американський президент сказав: “Так”.

Втім, це “Так” було не згодою, а звучало як знак: «Так-так, продовжуй”. У результаті – запитання журналіста про “дедлайни” залишилося без відповіді.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про “дуже хороші пропозиції” щодо перемир’я. Президент США вкотре наголошує, мовляв, прагне зупинити війну.

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