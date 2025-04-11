Білий дім планує організувати парад на день народження Трампа

Білий дім планує організувати у Вашингтоні парад, щоб відсвяткувати 79-й день народження Дональда Трампа. Йдеться про 14 червня цього року. Пише ВЗ.

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Військовий парад почали планувати ще минулого року, його присвячено 250-річчю армії США.

Речник армії США Дейв Батлер заявив, що там працюють з Білим домом та кількома урядовими установами, «над тим, щоб зробити святкування подією національного рівня».

Інші джерела повідомляють, що колона може розтягнутися на майже шість кілометрів — від будівлі Пентагону до Білого дому.

Під час свого першого терміну у 2018 році Дональд Трамп наказав Пентагону спланувати великий військовий парад після того, як відвідав Париж і надихнувся заходом до Дня взяття Бастилії у Франції.

Тоді парад скасували через вартість — 92 мільйони доларів, а також через критику.

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