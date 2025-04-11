Росіяни розстріляли беззбройних полонених ЗСУ на Запоріжжі

Росіяни стратили чотирьох українських військових, які здалися в полон на Запоріжжі. Відео оприлюднило Associated Press.

На відео з українського дрона чітко видно, як четверо полонених ЗСУ під прицілом російських автоматів вийшли з будинку, один підняв руки на знак здачі, усі четверо лягли обличчям на землю, після чого їх розстріляли.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що дії росіян порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми Міжнародного гуманітарного права. Він відправив листи до МКЧХ та ООН і вони мають зафіксувати злочин.

“Такі розстріли — це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності”, – зазначив він.

На жаль, росіяни скоїли вже десятки воєнних злочинів, переважна більшість перебуває на стадії розслідування.