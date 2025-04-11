Сергій Токарєв: Roosh Ventures проінвестував стартап Gable

Український фонд Roosh Ventures, який інвестує у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А, став одним з інвесторів американської платформи Gable. Загалом у межах раунду Series A стартап залучив 20,4 млн доларів. Про це розповів на своїй сторінці в LinkedIn Сергій Токарєв – ІТ-підприємець та співзасновник Roosh.

Про стратегію та переваги стартапу

Головна ідея створення Gable полягає в наданні допомоги розробникам під час створення та управління високоякісними активами даних. Стартап забезпечує новий підхід за принципом «shift-left», коли контроль за якістю активується вже на етапі створення даних, а не лише під час використання чи аналізу. Таким чином платформа підвищує ефективність і гнучкість робочого процесу, оскільки стратегія Gable передбачає спільну відповідальність усіх розробників.

Як стверджують користувачі, ця технологія майже вдвічі збільшила швидкість розробки функціоналу та скоротила до 70% час на усунення інцидентів із даними.

«Інновації Gable дозволяють переосмислити принципи управління даними. Тепер не потрібно буде витрачати час на те, аби полагодити зламані процеси, так як якість даних вже інтегровано в їхнє джерело», – говорить Сергій Токарєв.

Платформу Gable вже використовують 15 000 спеціалістів в різних відомих компаніях, включно з Grab і Glassdoor. Залучені кошти буде спрямовано на прискорення розробки продукту, аби модернізувати технологію та збільшити команду розробників.

Сергій Токарєв також повідомив, що Roosh Ventures – не єдиний вкладник Gable. До інвестування долучилися різні агентства та фонди, зокрема B Capital, x15ventures, InvestInData, Zetta Venture Partners, Databricks Ventures, Capital One Ventures, Willowtree Investments, In-Q-Tel (IQT) та Essence Venture Capital. Раунд очолив Crane Venture Partners.