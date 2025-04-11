Більшість франківських підлітків понад 4 години перебувають онлайн, переважно у TikTok, — опитування

ГО “Інформаційний щит” реалізувала серію інтерактивних заходів у межах проєкту “Мисливці за правдою”, спрямованого на підвищення рівня інформаційної гігієни та медіаграмотності серед підлітків Івано-Франківської громади.

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Про це повідомили КУРСу у ГО “Інформаційний щит”.

У рамках проєкту серед учнів провели анкетування задля визначення рівня їх інформаційної гігієни та медіаграмотності. Участь в опитуванні взяли 180 учнів віком від 12 до 16 років з шести навчальних закладів Івано-Франківської громади.

За даними опитування, підлітки проводять значну кількість часу в інтернеті: понад 50% опитаних перебувають онлайн більше як 4 години щодня. Водночас менш як 2% користуються інтернетом до години на день.

Щодо вподобань серед інтернет-платформ, то абсолютний лідер серед молоді є TikTok — 49,4%. Популярністю користується Instagram — 16,7%. Telegram (14,4%) часто використовується для спілкування, новин та каналів. Контент у YouTube переглядають 13,3% опитаних.

Інші платформи (Facebook, X (Twitter), Snapchat, WhatsApp) використовують менше, як 2% опитаних підлітків.

Більшість опитаних зазначили, що для входу у соцмережі використовують двофакторну аутентифікацію (52,8%), однак 33,9 % учнів не знає про неї, а 13,3 % – не використовує.

Переважна більшість респондентів заявили, що не стикалися з інтернет-шахрайством, однак приблизно кожен п’ятий мав негативний досвід, особливо в ігрових акаунтах (Steam, Brawl Stars); через Telegram-ботів та підозрілі посилання на платформах онлайн-торгівлі.

ГО “Інформаційний щит” провело у навчальних закладах Івано-Франківської громади серію інтерактивних ігор. Протягом березня – початку квітня 2025 року ігри було проведено у шести навчальних закладах Івано-Франківської громади, серед яких ліцеї та фаховий коледж університету Короля Данила.

Понад 200 учнів середніх і старших класів в ігровій формі навчалися розпізнавати фейки, маніпуляції та пропаганду, працювати з різними джерелами інформації, формувати критичне мислення та відповідальне ставлення до онлайн-контенту.

Особливістю проєкту стало використання спеціально розробленого чат-бота, який пропонував учасникам завдання, підказки та виклики в інтерактивній формі. Після завершення проєкту чат-бот буде доступний для всіх навчальних закладів громади, що дозволить іншим школам скористатися напрацьованими інструментами для навчання учнів.

“У час, коли інформація може як будувати, так і руйнувати, надзвичайно важливо навчити дітей не просто споживати контент, а критично осмислювати його. Ми віримо, що кожен підліток, озброєний знаннями, стає мисливцем за правдою — тим, хто не дозволяє себе обманути”, – зазначає Іванна Якуц, голова ГО “Інформаційний щит”.

Проєкт реалізовано за фінансової підтримки грантів БО “Благодійний фонд “Тепле Місто”.