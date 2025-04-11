«Прикарпаття» розписало мирову з «Вікторією»

Івано-франківське “Прикарпаття” зіграло внічию з лідером групи “Вибування” Першої ліги.

Про це інформує кореспондент Правди.

На полі тренувального центру “ЛНЗ” поблизу Черкас номінальні господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині: після розіграшу штрафного Новотрясов “другим темпом” пробив у дальній кут – 1:0.

“Прикарпаття” відповіло своїм голом: удар Цюцюри парирував голкіпер, а Хома був першим на добиванні і зрівняв рахунок – 1:1. Надалі у матчі було чимало боротьби, а от гольових моментів — обмаль.

Лише кілька разів голкіпери парирували удари суперників. У підсумку команди поділили турнірні очки.