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«Прикарпаття» розписало мирову з «Вікторією»
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Прикарпаття» розписало мирову з «Вікторією»

Автор: Олег Мамчур
11/04/2025 15:32
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ДІМ РІА
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Івано-франківське “Прикарпаття” зіграло внічию з лідером групи “Вибування” Першої ліги.

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Про це інформує кореспондент Правди.

На полі тренувального центру “ЛНЗ” поблизу Черкас номінальні господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині: після розіграшу штрафного Новотрясов “другим темпом” пробив у дальній кут – 1:0.

“Прикарпаття” відповіло своїм голом: удар Цюцюри парирував голкіпер, а Хома був першим на добиванні і зрівняв рахунок – 1:1. Надалі у матчі було чимало боротьби, а от гольових моментів — обмаль.

Лише кілька разів голкіпери парирували удари суперників. У підсумку команди поділили турнірні очки.